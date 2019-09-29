شكرا لقرائتكم خبر عن جبهات تتوقف وتشتعل متى ما أراد المخرج والقتلى في الإعلام فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستغرب وتدخل في عالم التفكير والحيرة عندما تتابع وضع الجبهات التي تدور فيها رحى الحرب .

مصادر تكشف ان بعض الجبهات منها الضالع عدد الأطقم يضاهي إعداد المقاتلين في الميدان ، عندما تلتقي بالبعض يجزم أنها حرب تسلية وآخر عبثية الا أن احدهم يؤكد انها تجارة حرب وارباحها باهضة وأقرب طريقة للثراء سريعا.

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جبهات الضالع تسقط مواقع متى ما أراد المخرج والممول ويتم التحرير متى ما أراد، وهذا ما حصل في ناصة والعود ولا علاقة للخيانة في السقوط يرى محللون ان قصص السقوط تختلف فحسب رواية جندي كان مرابط في ناصة أن قيادة الرابع احتياط و83 مدفعية هم من أعطوا التوجيهات بالإنسحاب لهم الى المعسكرات ويت تركها للحوثيين وعلى غرار ذلك ما حصل في العود سقوط بدون ضحايا بإستثناء من غرست فيهم الوطنية ولم يستمعوا للممول.

ماذا يعني ان تحضر عشرات الأطقم تابع لوحدات متعددة للإستعراض وتغادر دون ان تبقى في موقع ، ماذا نفهم من عدم جبهات لأربع سنوات .

تقول مصادر ميدانية التركيز على المال فقط تتحرك الجبهات متى ما حضر المال وتتوقف في حال إنقطاع الدعم .

وتحدثت مصادر أن عدد كبير من الألوية والأطقم ترى وهي تمر في شوارع مدينة قعطبة وسناح الا انها لم تتقدم وما يتم سماعة عن مواجهات هي مصطنعه وانه في حال تحرك القوات لتم الوصول الى إب الا انهم لا يريدون ذلك.

وذكرت المصادر إنه تم سحب البساط من المقاتلين من ابناء العود وبلاد اليوبي واصبح الأمر بيد الجنوبيين الذين ينظرون بسخرية لأبناء تلك المناطق الغير راضين عنهم.