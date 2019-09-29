شكرا لقرائتكم خبر عن العقلة يستغرب رفض الشرعية الحوار مع الانتقالي وقبولها الحوار مع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة الشرعية ترفض الحوار مع الانتقالي وتقبل الحوار مع مليشيا الحوثي ودول التحالف تتبنا الحوار بين الانتقالي والشرعية في السعودية ورفض الشرعية الحوار مع الانتقالي وقبول الشرعية الحوار مع مليشيات الحوثيه .

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وتسأل العقلة عن ماهوا رد فعل دول التحالف في ذالك؟ مع ان جميع دول التحالف تعرف ان الانتقالي هو باسط ومسيطر على الارض في المحافظات المحررة الجنوبية والانتقالي يشارك في جميع جبهات القتال في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ضد مليشيا الحوثي.

واضاف ان دول التحالف تعرف ان حكومة الشرعية ليس لها وجود في جميع جبهات القتال وخاصة المحافظات الشمالية ولماذا دول التحالف صامتة عن تخاذل وفشل حكومة الشرعية.

واختتم العقلة بالقول ان على دول التحالف اعطاء المجلس الانتقالي حقة وسيطرتة وحكمة على المحافظات الجنوبية كونة المسيطر على الارض في المحافظات الجنوبية و محاسبة حكومة الشرعية في توقيف وعرقلة الخدمات العامة وغيرها في عدن والمحافظات الجنوبية وتوقيف رواتب الجيش والأمن المتعمد من قبل حكومة الشرعية وهم يقاتلون في جميع جبهات القتال وتوقيف الكهرباء وجميع الخدمات في عدن والمحافظات الجنوبية واصبحو المواطنون يعانون مما تقوم به حكومة الشرعية وسكوت دول التحالف عن هذا.