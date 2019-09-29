شكرا لقرائتكم خبر عن قعطبة أضحت أشبه بجزيرة قطع طرقات وحصار قبل موعد الإنفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر في مريس بمحافظة الضالع إن طريق وحيد يسلكة المسافرون مشيا على الاقدام للمرور بإتجاة دمت . Advertisements وقال مسافرون إن الطريق وعر وصعب جدا يسلكون واديان ويتسلقون جبال صعبة تستمر لساعة من الزمن. واضافوا أن المرور اصبح مغامرة ومرور بنقاط تفتيش للحوثيين وتسجيل أسماء من يمرون ليتم التحقق اثناء العودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قعطبة أضحت أشبه بجزيرة قطع طرقات وحصار قبل موعد الإنفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.