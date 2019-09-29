شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الحوثيين يفجرون قنبلة مدوية في وجه بن سلمان ويعترفون بانهم من قامو بالعملية الكبرى في السعودية (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سارع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم ، إلى الإعتراف بالعملية العسكرية التي أعلن ناطق جماعة الحوثي العسكري، يحيى سريع، أمس عن تنفيذها في جيزان ، في الوقت الذي ينفي المسؤولون السعوديون والإعلام الرسمي السعودي ، صحة ما أورده سريع.

Advertisements

وحمل الوزير الإماراتي قطر مسؤولية العملية العسكرية المزعومة، بهدف التغطية على تأكيده وقوع ونجاح العملية وترويجه لها وتحميل السعودية "الهزيمة" التي ليس لها وجود سواء في إعلام جماعة الحوثي وعلى لسان الوزير قرقاش.



وهاجم قرقاش ما وصفه بـ”الخط الإعلامي القطري”، متهماً إياه بالتعبير عن “الحوثيين” في إطار ترويجه (قرقاش) للعملية العسكرية التي وصفها الحوثي ب"الكبرى" .



كما حشر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أسم بلده في تصريحاته التي رصدها " يمن دايركت" قبل قليل، على حسابه بموقع تويتر، بقوله "إن قطر تراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات في الأزمة اليمنية". بغرض عدم تحميل الحوثيين ذنب ما زعموا أنهم اقترفوه في نجران أمس ، بعد أن أظهرهم كطرف قوي ومنتصر مقابل إظهاره للسعودية والشرعية اليمنية كطرف ضعيف ومهزوم.



وقال مراقبون أن ما صرح به "قرقاش " عبر عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، يغتبر تأكيد ضمني على صحة العملية الحوثية ونجاحها، ويأتي بهدف الترويج لمزاعم الحوثيين التي تتحدث عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية بالكامل بيدهم واغتنامهم مئات الآليات والمدرعات وأسرهم الآلاف بينهم قادة وضباط وجنود من الجيش السعودي، وسيطرتهم مئات الكيلو مترات، خلال ما أسموها "عملية النصر من الله بنجران ، التي استمرت 72 ساعة من بدء العملية حسب زعمهم.