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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة المئات من الجنود السعوديين

#أكد المتحدث باسم قوات صنعاء العميد” يحيى سريع” أنه في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد سيعقد مؤتمر صحفي مهم جدا يتم فيه الكشف عن تفاصيل عملية “نصر من الله” العسكرية والنوعية مع مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى بينهم سعوديون.



واشار العميد سريع إلى أنه سيتم الكشف عن مشاهد لاغتنام مئات المدرعات والآليات العسكرية وتفاصيل أخرى مهمة.

هذا وتناقل عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أولي غير رسمي في جبهة محور نجران والتي تم خلالها أسر آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة وسقوط 3 ألوية سعودية واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية.



وكانت قوات صنعاء قد أعلنت اليوم السبت إطلاق عملية واسعة في محور نجران، أدت إلى القضاء على قوات ثلاثة ألوية كاملة، وأسر الآلاف من الجنود ومقتل وإصابة المئات.



وأشارت قوات صنعاء في بيانها العسكري الذي تلاه المتحدث العسكري العميد يحيى سريع إلى أن هذه العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء الحرب.

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الفيديو الثاني

الفيديو الثالث