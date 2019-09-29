الاكثر مشاهدة - تفاصيل المكالمة الأخيرة للرئيس الراحل قبيل مقتله وعرض ضخم قدمته دولة عظمى وهكذا رد على اتصال عبدالملك الحوثي بعد اقتحام منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المكالمة الأخيرة للرئيس الراحل قبيل مقتله وعرض ضخم قدمته دولة عظمى وهكذا رد على اتصال عبدالملك الحوثي بعد اقتحام منزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في 3من ديسمبر من العام قبل الماضي ولاتزال الروايات تتوالى عن مقتله وعن العروض التي تلقاها.

حيث قال الحوثي ان صالح قتل اثناء هروبه من منزله باتجاه مسقط رأسه في مديرية سنحان الا ان الروايات الرسمية أكدت مقتل الرجل في منزله.

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وفي كل مرة تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة الاقتحام ولماذا دعا صالح للانتفاضة في ذلك الوقت رغم معرفته بقوة خصومه الحوثيين.

وكشفت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي تفاصيل جديدة حول ما حدث في 3من ديسمبر 2017.

وقالت الجروي ان صالح قاتل حتى استشهد في منزله وقبل استشهاده واثناء حصار المليشيات على المنزل تواصل به زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي وعرض عليه ان يسلم نفسه وهو في وجهه الا انه قال وبصريح العبارة اعوذ بالله ان استسلم اما النصر او الشهادة بحسب قولها.

وأشارت الجروي ان صالح تلقى عرضا يوم حصار منزله من الروس والامريكان بارسال طائرة خاصة لنقله الى الخارج الا انه قال لن اخرج ولن اغادر فإما النصر او الشهادة كما قالت القيادية المقربة من صالح.