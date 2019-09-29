الاكثر مشاهدة - دولة جديدة تباغت السعودية والإمارات وتبدأ أول تحرك عسكري مع الدوحة .. ووزارة الدفاع القطرية تصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة جديدة تباغت السعودية والإمارات وتبدأ أول تحرك عسكري مع الدوحة .. ووزارة الدفاع القطرية تصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الدفاع القطري خالد محمد العطية مع نظيره الُعماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الأحد، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة غير معلن عنها مسبقا يجريها العطية للعاصمة العُمانية مسقط.
والتقى العطية البوسعيدي في معسكر بيت الفلج، وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين القوات المسلحة في البلدين"، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.
كما تم "مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها"، حسب ذات المصدر.
ويرافق العطية خلال الزيارة، التي لم يعُلن عن مدتها ولا متى بدأت، عدد من قيادات القوات المسلحة القطرية.
والتقى وزير الدفاع القطري خلال زيارته اليوم أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمد آل سعيد.
وتأتي الزيارة رفيعة المستوى في ظل استمرار الأزمة الخليجية؛ التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إثرها علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
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