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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول تعليق من رداد الهاشمي على اعلان الحوثيين بأنهم اسرو ثلاثة الف جندي من قوات الجيش الوطني

أكد قائد لواء الفتح في محافظة صعدة ، اللواء رداد الهاشمي ان قواته مازالت مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية بكل اقتدار نافيا صحة المعلومات التي تروج لها المليشيات . ------------------------------------ شاهد ايضا : • شاهد ثلاث صور لقاتل عبدالعزيز الفغم .. هكذا ظهر والشر في عيونه وملامح وجهه ! • عـــــاجـــــل : تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. الطباخ يطبخ على بن سلمان وهذة هي الدولة المتورطه بالعملية ! • عـــــاجـــــل : هذة الدولة تقف وراء مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان وليس صديقه .. مفاجأة جديدة تربك الشارع السعودي • عـــــاجـــــل : مقتل اللواء "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان .. شاهد تفاصيل وصور عملية الاقتحام التي حدثت يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض Advertisements • عاجـــل : التفاصيل الكاملة لمقتل حارس الملك سلمان في مدينة جدة السعودية .. تعرف على اسم القاتل والسبب الحقيقي لارتكابه الجريمة ..(اخر التطورات الطارئة) • عـــــاجـــــل : صحيفة الشرق الاوسط تقطع الشك باليقين وتنشر الان تفاصيل طارئة ومفاجئات جديدة حول مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان • عاجـــل : شاهد اول صورة للحارس الشخصي للملك سلمان "اللواء #عبدالعزيز_الفغم بعد مقتله • عاجـــل : شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. صورة مباشرة الان واخر التفاصيل الطارئة ------------------------------------- وقال الهاشمي ان مليشيات الحوثي لجأت إلى التهويل ونشر الاكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام للتغطية على هزائمها المذلة على الارض، والتي ماتزال تتعرض لها بشكل يومي على يد الجيش الوطني . واوضح اللواء الهاشمي أن قيادة التحالف في منطقة “كتاف” قامت بمراجعة شاملة لجميع الاخطاء التي ارتكبت، وعملت على تفاديها، متوعدا مليشيا الحوثي في قادم الايام بالمفاجآت وبتكتيكات جديدة وخطط قتالية لم تعهدها من قبل ، وان كل الاكاذيب تروجها المليشيات لن تجديها نفعا في إيقاف تقدم القوات المكلفة بتحرير صعدة. . وردا على تصريحات ناطق المليشيات التي زعم فيها اسقاط جبهة كتاف وقتل وأسر آلاف الجنود من لواء الفتح اكد اللواء رداد الهاشمي ان المليشيات تعتمد على الفبركة والتزوير والاشاعات كما هو ديدنهم، ويكذبون كما يتنفسون. محذرا اليمنيين من الانخداع بهم، والوقوع في شباك أكاذيبهم . مشيرا إلى ان المليشيات استغلت بعض الثغرات، والتي ما كانت لتقع لولا تقصير بعض الألوية المرابطة في ميسرة وميمنة جبهة “كتاف” والتي لم تقم بواجبها في تأمين جبهة القلب، الامر الذي مكن مليشيا الحوثي قبل ثلاثة أسابيع من حصار عدد من الكتائب وسقوط عدد من الشهداء والأسرى. . وقال الهاشمي، إن قيادة اللواء دفعت بقوات جديدة لاستعادة تلك المناطق بعد ايام قليلة من سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتمكنت من تحرير عدد من تلك المواقع .

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