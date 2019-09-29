شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة .. هذا الرجل البارز هدد عبدالعزيز الفغم بالقتل قبل 4 شهور .. تفاصيل جديدة عن اغتيال... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما زالت عملية القتل الغامضة التي تعرض لها عبد العزيز الفغم ، الحارس الشخصي للملك سلمان ، وأشهر حارس شخصي للملوك في السعودية ، ما زالت تثير تساؤلات عديدة حول أبعادها وأسرارها وحقيقتها ، خاصة مع ندرة المعلومات عن الحادث ، بخلاص ما أعلنه متحدث رسمي من أنه قتل على يد صديق مسلح في منزل صديق ثالث في مدينة جدة الساحلية .

وفيما يبدو أنه تعزيز للرواية التي تقول أن مقتل "الفغر" يأتي ضمن أجواء صراع قصور ، نشر نشطاء ما قالوا أنه توقعات بمقتل حارس الملك سلمان قبل اشهر طويلة من الواقعة ، وأن هناك نشطاء سعوديين في المهجر حذروا الفغم من أنه سيقتل و"يداس على راسه" ، وذلك في تغريدات منشورة قبل أربعة أشهر من حادث مقتله .

واستحضر سعوديون تغريدة خطيرة وغامضة نشرها المعارض السعودي المقيم في بريطانيا "الدكتور محمد المسعري" ، وجه فيها تحذيرا صريحا لحارس الملك سلمان من أنه أصبح في مرمى "العس على الراس" ، في إشارة للقتل ، وقال المسعري في تغريدته المنشورة بتاريخ 19 مايو الماضي : (ولعلي أضيف قائلا: يا عبد العزيز الفغم: صوتك مرعوب على اللاسلكي:: مجموعتك مجموعة هياط في هياط ، .. الظاهر انك مزغل في (بدلتك العسكرية) ... بكرة (م.ب.س) يعس على راسك ومجموعتك الهياطية ويستبدلكم بمجموعة من بلاكووتر الكولومبيين.)

ثم أضاف المسعري تغريدة أخرى ، حملت تحذيرا أكثر وضوحا : (نصيحتي لك: لا تكون مثل العتيبي الحمار راعي قنصلية اسطنبول ... شوف لك مزبن في آخر الدنيا (استراليا أو نيوزيلاندا) قبل ما تطيح الفاس في الراس!!!) .

وكانت الشرطة السعودية قد أكدت ، صباح الاحد ، مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

قد يهمك ايضاً:

مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ابن سلمان واشبتاكات في القصر الملكي



بعد اغتيال #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن سلمان يصدر توجيهات سريعة (صورة)



عاجل : مجتهد يفجر مفاجأة مدوية ويكشف هوية ”القاتل الفعلي” الذي نفذ اغتيال الحارس الشخصي لـ الملك سلمان #عبدالعزيز_الفغم



عاجل : مسؤول حكومي يعلن طرد الإمارات واستعادة جميع الموانئ رسميا .. والاحتفالات تعم المدن



Advertisements

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة وينشر الفيديو: اغتيال محمد علي بهذه الطريقة المروعة .. و السيسي في ورطة كبرى و إسرائيل تتدخل



عاجل : إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي ومحمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام



عاجل : أول رد قوي من التحالف العربي بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله الكبرى في عمق السعودية



ورد للتو .. محمد علي يشعل الشارع المصري من جديد ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجة عبدالفتاح السيسي .. شاهد



شاهد.. 1000 مقاتل دفعت بهم الإمارات يستعدون الآن للهجوم على قوات الشرعية في تعز (فيديو)





عاجل : مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد

