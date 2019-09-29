شكرا لقرائتكم خبر عن عند فضحه للإمارات .. قناة العربية الحدث ترتبك أثناء بثها لكلمة الحضرمي أمام الأمم المتحدة وهذا ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطعت قناة الحدث، بثها المباشر لكلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها وزير الخارجية محمد الحضرمي رئيس الوفد اليمني المشارك في أعمال الجمعية.

قد يهمك ايضاً:

مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ابن سلمان واشبتاكات في القصر الملكي



بعد اغتيال #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن سلمان يصدر توجيهات سريعة (صورة)



عاجل : مجتهد يفجر مفاجأة مدوية ويكشف هوية ”القاتل الفعلي” الذي نفذ اغتيال الحارس الشخصي لـ الملك سلمان #عبدالعزيز_الفغم



عاجل : مسؤول حكومي يعلن طرد الإمارات واستعادة جميع الموانئ رسميا .. والاحتفالات تعم المدن



عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة وينشر الفيديو: اغتيال محمد علي بهذه الطريقة المروعة .. و السيسي في ورطة كبرى و إسرائيل تتدخل



عاجل : إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي ومحمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام



Advertisements

عاجل : أول رد قوي من التحالف العربي بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله الكبرى في عمق السعودية



ورد للتو .. محمد علي يشعل الشارع المصري من جديد ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجة عبدالفتاح السيسي .. شاهد



شاهد.. 1000 مقاتل دفعت بهم الإمارات يستعدون الآن للهجوم على قوات الشرعية في تعز (فيديو)





عاجل : مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد



وبثت القناة كلمة الوزير الحضرمي منذ اللحظات الأولى قبل أن تقطع بثها للكلمة عند ذكر الوزير ما تعرض له الجيش الوطني من ضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي، من الطيران الإماراتي.

ووصف الحضرمي بأن هذه الضربات شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الاهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتهدف القناة من قطع بث الكلمة للوقوف على الحياد فيما يخص أزمة الشرعية مع دولة الإمارات ودعمها للتمرد في عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

كما يأتي بعد هجمة شرسة تعرضت لها قناتي العربية والحدث من مغردين إماراتيين قريبون من صناع القرار، منتصف هذا الشهر، على خلفية نشر القناتين خبرا لمقتل ستة جنود إماراتيين دون أن تستخدم لفظ "استشهدوا".

واضطرت القناتين إلى حذف الخبر الذي أدى إلى معركة سعودية إماراتية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشره.