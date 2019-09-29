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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قناة العربية تقطع كل برامجها الاخبارية وتورد قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل



نشرت قناة العربية قبل قليل خبر عاجل اوضحت فيه على لسان المتحدث باسم التحالف العربي، اليوم الاحد، أن مليشيا الحوثي اطلقت صاروخا بالستيا، من صنعاء وسقط في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن. ونقلت وكالة واس السعودية تصريح للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا بالستيا من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية بإطلاق الصواريخ البالستية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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