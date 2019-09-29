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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...الديوان الملكي يصدر قبل قليل بيان هام عن اصابة الملك بهذا المرض الخطير والاحزان تعم ارجاء المملكة ( صورة للملك وهو على سرير المستشفى )



أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس مريض، وأن طبيبه منحه عطلة لعدة أيام. وذكر بيان للديوان الملكي، أوردته صحيفة «اليوم 24»، الأحد، أن الملك «تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد». -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضاف البيان أن «الملك كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، لكن مرضه حال دون ذلك». وتابع البيان: «الملك قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، اعتبارًا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب».

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