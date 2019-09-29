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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..اول تعليق سعودي على الفيديو الذي نشرته قناة المسيرة بشأن اسر 3 الوية وفصيل سعودي كامل في محور نجران

وصف المغرد السعودي الذي اطلق على نفسه لقب "ابو شنب " الفيديو الذي نشرته قناة المسيرة عن مزاعم الحوثيين الذي عرض فيه مجموعة كبيرة من الاسرى وهم يسلمون اسلحتهم بانها اسواء تمثيلية شاهدها في حياته ولا يمكن حتى لطفل ان يصدقها.

وقال في تغريدته " كانت تمثيلة سيئة في الاخراج والانتاج فلم نشاهد جندي سعودي واحد وهو يبرز بطاقته ويبدوا اانه جمع تلك الجموع من مختلف المناطق للقيا بتلك التمثيلية السمجة مقابل اجر معلوم خاصة وان من ظهروا في الفيديو لميكن الخوفباديا عليهم.

واضاف " هل نسي الحوثيين وهم يقومون بعملية التصوير ان طائرات التحالف تعلم بمواقع تلك الالوية وان الاتصال بينهم وبين القيادات مستمر وتستطيع تلك الطائرات دكهم وابادتهم عن بكرة ابيهم. واختتم تغريدته بالقول " لسنا في العصور الغابرة حيث كانت تقاد الاسرى مثل الاغنام ..فضحكم الله وفضح تمثيليتكم الكاذبة.

وكانت قناة المسيرة قد نشرت فيديو واستعرض الناطق باسم الحوثيين يحيي سريع وقائع ما جاء في الفيديو قائلا انهم اسرى تم اسرهم وسلموا انفسهم واسلحتهم . -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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