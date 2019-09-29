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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هااام : اشجار المانج (الداتورة) سامة و تؤدي للجنون أو الوفاة ..صور

جهينة يمن: عبدالحفيظ الزريقي

انتشر في هذه الايام استخدام مادة مخدرة من شجرة تسمى المانج وازداد الطلب لها بين اوساط الشباب والبعض يقوم باضافت البانج بين الاكل او الشاي او الماء وذتسبب في لصابات المستخدام بالهوس والجفاف والبعض يرتمي في الارض ولايستطيع الحركة وقد تم نقل البعض الى المستشفيات

وقد يصاب المستخدم لهذه النبتة للجنون والوفاة لاسمح الله بل اقلها تاثيرا يسبب الضعف الجنسي

وقد انتشر استخدام بذور هذه الشجرة حتى بين الاطفال .

وقد تم التواصل بالمهندس الزراعي علي محرز للاستشارة عن الاثار الصحية لهذه الشجرة وقد اورد انه هذه الشجرة سامة وقد تودي الجنون والوفاة واثار عديدة نقلنا منها الاتي :

نبات المانج والاسم العلمي لها (الداتورة)



تحذير هام:

النبات شديد السمية و يجب الاحتياط منه و حماية الأيدى و العينين و الفم أثناء التعامل معه وغسلها جيدا بعد لمسها.

يأثر بشكل سلبي على القلب

يجب عدم استخدام المستخلصات إلا بعد استشارة طبيب خبير.

جفاف الفم, البلعوم, الجلد, حالة من الهياج و الهلوسة يتبعها حالة من الخمول و الكسل, و يصاحب تلك الأعراض ارتفاع في درجات الحرارة و حرقان في الفم وصعوبة في البلع مع اتساع في حدقة العين و فقدان البصر والحركات الإرادية و شلل الجهاز التنفسي جميعها اعراض تسمم الدتورا في حال تم استخدامها بطريقة خاطئة

تحتوي الداتورة على سم مماثل لسم البلادونا لكنه أشد فعالية.

· الجرعة الدنيا: من 5-15 سنتغرام في اليوم تسبب دوار (دوخة) ونعاس واضطراب في الرؤية والإجهاد العضلي وضعفاً في قوة الإدراك والشعور.

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· الجرعة المتوسطة: تسبب إسهال شديد مع مغص وزيادة في التبول، عدم انتظام النبض واختلال عقلي واسترخاء العضلات، (منقوع 2-3 غ) من الأوراق كاف لإحداث الوفاة عند البالغين.

أما الأطفال والشيوخ فهم أشد حساسية حيث تسبب 30 سنتغرام من منقوع الأوراق الطازجة إلى حدوث الهذيان عند الأطفال.



السمية :

· الجرعة الكبيرة: 30-60 للبالغين وتظهر أعراض التسمم بحدوث عطش شديد والإحساس بالاختناق وألم قلبي ونوع من الهوس مع هذيان شديد واضطراب وتورم في البطن (نفخة) أو إصابة أحد الأعضاء بالفالج أو رجفان أو سبات يعقبه مزاج عنيف وضعف مع تسرع في النبض وتعرق بارد ينتهي بالموت.

ويكون تأثير الداتورة سريعاً عندما تؤخذ عن طريق الفم ويتمايل التأثير عند استعمالها عن طريق الجلد. ويختلف شدة تأثير السم من شخص لآخر حسب القوة البدنية ومدى مقاومة الجسم له.

حيث يؤدي استعمالها لمدة طويلة إلى آلام وأوجاع في الأعضاء وحكة في الجلد والشهقة (الحازوقة) والنعاس أو السبات المضطرب. وتسبب أحياناً أمراضاً عقلية مثل : البلادة والخبل وتؤدي إلى تشوهات عديدة في الرؤية Cazin