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عدن - ياسمين التهامي - مصادر: قرار إبعاد الخراز يقطع الطريق أمام الحوثي والسيطرة على الاتفاقيات البيئية الدولية

جهينة يمن / عدن



قالت مصادر مطلعة انه منذ ان تم تكليف الدكتور عبدالقادر الخراز رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عمل على تغيير البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، واستبداله ببريد مكتبه الخاص .

واكدت المصادر ان عبدالقادر الخراز بعد ان تم تكليفه من قبل وزير المياه والبيئة السابق عزي شريم، قام بتعميم البريد المستبدل على كافة المنظمات الدولية والاقليمية كعنوان وحيد للتواصل مع الهيئة، مشيرة الى ان الخراز عمد الى تغيير جميع مسؤولي الاتفاقيات البروتوكولات الدولية وجميع نقاط الاتصال المحلية والوطنية وحصرها بشخصه على مدى عامين.



واعتبرت المصادر ان شروع الخراز في هكذا اجراءت يعد مقدمة لتسليم تلك الاتفاقيات للميليشياالانقلابية، موضحة ان علاقة قوية تربطه بالانقلابيين منذ العام 2014م، خاصة دعمه لهم بالكتابة وتمجيد 21 ايلول الاسود، ونشاطه الاعلامي في تعظيم عبدالملك الحوثي والذي يراه القائد الثوري الوحيد في نظره.



وسبق للخراز ان قام بتقديم تقرير حول الاضرار البيئية الناجمة عن الصراع في اليمن مركزا على الضربات الجوية وتغاضيه عن الاضرار البيئية الكبيرة الناتجة عن زراعة المليشيات الحوثية لعشرات الالاف من الالغام الفردية دون وجود خرائط، وعدم التطرق في تقريره الى رفض الحوثيين التعاطي مع فريق الامم المتحدة بخصوص الاجراءات اللازمة لحماية الخزان النفطي العائم - صافر - والذي يهدد بتدمير البيئة البحرية والساحلية في حال انفجاره.

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واستغربت مصادر مطلعة من اهمال عبدالقادر الخراز في تقريره منع الحوثيين للفرق الوطنية والدولية بالدخول الى موقع الخزان والذي يشكل خطرا حقيقيا على البيئة.

و وفقا للمصادر ان التقرير الذي قدمه الخراز منقول حرفيا من تقرير مماثل رفعتة المليشيات الحوثية، موضحة ان عمل متزامن ودقيق قامت بة الحكومة لافشال خطة الخراز بتسليم الاتفاقيات والبرتوكولات للحوثين.

وتقول المصادر "تمت اقالة الخراز في نفس اليوم الذي تم الغاء موقع مكتبه الخاص كعنوان رسمي لهيئة حماية البيئة واصدار موقع جديد باسم الهيئة والتعميم على كافة المنظمات الدولية وسفارات الجمهورية اليمنية في الخارج والمندوبيات وفروع الهيئة وممثلي الهيئات الدولية والاقليمية والمحلية بتغيير الخراز وعدم التعامل معه '".

واضافت" الامر الذي فاجئ الخراز وعدم قدرته التواصل مع اي جهة داخليةوخارجية، وتم ايقاف جميع الحسابات المالية للهيئة وابلغ البنك المركزي بعدم السماح للخراز بسحب اي مبالغ من حسابات الهيئة.

ولفتت المصادرالى ان عبدالقادر الخراز، باشر بشن حملة اعلامية يتهم فيها الحكومة باقصاء ابناء مأرب في محاولة منه للتغطية على تحركاته المشبوهة.

وتوقعت المصادر احالة المذكور الى النيابة بقضايا فساد ومخالفات مالية وإدارية واساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام والاضرار بمصالح اليمن وغيرها من القضايا ".