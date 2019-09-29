باخرة مساعدات ثانية تصل إلى ميناء حولاف بسقطرى

الأحد 29 سبتمبر 2019

باخرة

كتب سقطرى - الخليج 365

وصلت إلى ميناء حولاف في محافظة أرخبيل سقطرى، باخرة اماراتية هي الثانية خلال الشهر الجاري، محملة بالمساعدات والمواد الغذائية والإستهلاكية لأهالي الارخبيل .



وتزامن وصول الباخرة، مع المبادرة المستمرة في توزيع المواد الغذائية والإستهلاكية على كافة مناطق سقطرى والتي تشرف عليها مؤسسة الشيخ خليفة للاعمال الانسانية، والتي غطت العديد من المناطق والقرى في الآرخبيل.

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وأبدى السكان إرتياحهم وتقديرهم لدعم الأشقاء في دولة اللإمارات لجزيرتهم .. لافتين إلى المشاريع التنموية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وإنعكاسها الإيجابي على مستوى الخدمات في الأرخبيل .

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قدمت أدوات ومستلزمات مدرسية لطلاب وطالبات عدد 5 مدارس عبر مكتب التربية والتعليم في مدينة قلنسية بجزيرة سقطرى اليمنية، وذلك في إطار الدعم المتواصل التي تقوم به مؤسسة خليفة الإنسانية في سقطرى من خلال مبادراتها التعليمية والصحية والاغاثية.

وشملت تلك الأدوات والمستلزمات المدرسية التي تم توزيعها على المدارس 667 كرسي وطاولة وألف قلم حبر جاف و800 دفتر وستة آلاف قلم رصاص ومساطر.