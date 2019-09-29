محافظ المهرة يقدم واجب العزاء لسعادة السفير السعودي محمد آل جابر

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الأحد 29 سبتمبر 2019
محافظ المهرة
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المهرة - الخليج 365
قدم الشيخ راجح سعيد باكريت - محافظ محافظة المهرة، اليوم الأحد، واجب العزاء والمواساة لسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد آل جابر في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.
وقال باكريت خلال مشاركته مراسيم العزاء المقامة في الرياض، مخاطبا السفير محمد آل جابر: "ببالغ الأسى والحزن والألم والتأثر، وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة والدتكم الفاضلة رحمها الله وجعل الجنة مثواها".
واضاف محافظ محافظة المهرة: "وانني اذ أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل .. اقول لكم: إن الأعمار بيد الله سبحانه، الواحد القهار، فاصبروا على مصابكم، واسال الله تعالى أن يجعله آخر أحزانكم".
واختتم الشيخ راجح باكريت عزاءه لآل جابر بالقول: "انني أتقدم إليكم والى كافه اهلكم بأحر التعازي وعظيم المواساة، بهذا المصاب الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم عليها بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم واهلكم وكافة أفراد أسرتكم الصبر والسلوان وحسن العزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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