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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الأحد في حضرموت

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

العملات

العملات

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الأحد في حضرموت

كتب

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء هذا اليوم الأحد وهي كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي    :    160

 

الدولار      :    610

 

الإماراتي   :    161

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أسعار البيع :

 

السعودي   :     161

 

الدولار      :    615

 

  الإماراتي  :    162

 

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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