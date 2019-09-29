الأحد 29 سبتمبر 2019

مدير عام شرطة سقطرى يطلع على سير الأداء والانضباط في الدوام الرسمي

كتب الخليج 365

قام العميد علي أحمد الرجدهي مدير عام شرطة محافظة سقطرى، اليوم، وبمعية مندوب مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في قطاع الأمن حمد الزعابي بو راشد بزيارة تفقدية إلى مركز الشامل حديبوة للاطلاع على سير أداء عملية الانضباط في الدوام الرسمي وحث العاملين في المركز بسرعة إنجاز قضايا المواطنين وسرعة احالتها إلى الجهات الرسمية .



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وكان في استقبالهم قائد مركز شرطة حديبو الشامل الرائد علي محمد الدكسمي وكما رحب فيهما بزيارتهم التي تحمل اهتمام نابع ومفعم لاحتياجات المركز وتوفير كافه متطلباته .

وأشار العميد الرجدهي عن ارتياحه بحضور القوة وجاهزيتها لأي مهام امنية والنهوض بدعائم الأمن وردع كل من يعبث ويقلق السكينة العامة، كما أشاد مدير عام الشرطة بجهود ضباط وأفراد مركز الشامل بما يقوموا به في ضبط مكافحة الجريمة مشيدا بالدعم الذي تقدمه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في شتى المجالات وخاصة المجال الأمني الذي سيحضى بالاهتمام والرعاية؛ لايسعنى في هذا المقام الا ان نبادلهم الوفاء بالوفاء.

وفي سياق متصل قال المندوب الأمني حمد الزعابي بو راشد مندوب مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في قطاع الأمني اننا نحن العاملين في المؤسسة اتينا لكي ندعمكم ونلتمس احتياجاتكم ونتطلع على مطالبكم لتذليلها بصورة عاجلة مشيداً بهذه الجاهزية والعمل نحو الافضل لانتشال والعمل بروح الفريق الواحد .