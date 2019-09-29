رئاسة الإنتقالي تناقش العراقيل التي تضعها حكومة الاخوان لتعطيل الخدمات بالجنوب

الأحد 29 سبتمبر 2019

الانتقالي

كتب عدن - الخليج 365

ناقش هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، اللواء أحمد بن بريك، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب .



وناقش الإجتماع بإستفاضة، المضايقات والعراقيل التي تضعها حكومة الإخوان لتعطيل الخدمات، وكذا صرف المرتبات، وتنصلها عن أداء مهامها في تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وتحديدا فيما يخص توفير وقود محطات توليد الكهرباء، وإزالة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، والتي اضطر المجلس وعبر لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للقيام بها بدلاً عنها، كواجب وطني وأخلاقي تجاه المواطنين.

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واستعرض الاجتماع أيضاً، المستجدات العسكرية وتطوراتها في مختلف الجبهات، في ظل القرارات الصادرة عن حكومة الإخوان، للتآمر مع ميليشيا الحوثي على المنجزات التي حققها التحالف العربي في حربه ضد تلك المليشيات، من خلال الاستمرار في التواطؤ لتسليم تلك المليشيات عددا من المواقع المحررة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية .

وطالب الإجتماع التحالف العربي بمراجعة سياسته العسكرية لتصحيح الوضع في هذا المجال.

وكانت الهيئة قد ناقشت في مستهل إجتماعها، التقرير المقدم من مركز دعم صناعة القرار عن الأوضاع التربوية، ونشاطات أعضاء هيئة الرئاسة في عمليات التنسيق بين الهيئات والمؤسسات لتفعيل أدائها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.