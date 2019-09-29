شرطة تعز تنعي وفاة مسؤول السجن في إدارة البحث الجنائي

الأحد 29 سبتمبر 2019

شرطة تعز تنعي وفاة مسؤول

كتب تعز - الخليج 365

نعت إدارة شرطة تعز وفاة مسؤول السجن بإدارة البحث الجنائي في المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

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ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المساعد/مجيب علي قاسم الزغروري مسؤول السجن في ادارة البحث الجنائي حيث وافته المنيه مساء يوم امس وهو يصارع المرض

حيث والفقيد كان رحمة الله من اوائل الرجال المخلصين والمناضلين والذين خرجوا دفاعا عن الدين والوطن والكرامه ضد المليشيات الحوثية الانقلابية

واننا في شرطة تعز اذ ننعي وفاة هذا البطل .ولا يسعنا إلا نعزي جميع افراد اسرته وكل محبيه .سائلين من الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

عميد/ منصورعبدالرب الأكحلي

مدير عام شرطة محافظة تعز