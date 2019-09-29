وكيل الجوف يناقش مشروع  الحوالات النقدية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الأحد 29 سبتمبر 2019

الجوف

كتب الخليج 365

ناقش وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي مع مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافطة بندر السعداني الترتيبات اللازمة لمشروع الحوالات النقدية الطارئ للمستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.



وفي اطار الاستعداد والتجهيز لبدأ المرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئ للمستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة التي يقوم بتمويله البنك الدولي عبر تنفيذ منظمة اليونيسيف استعراض الوكيل الحاشدي مع مدير الصندوق النقاط الرئيسية التي من شأنها تسهيل الصعوبات امام الجهات المنفذة موجهاً فرع الصندوق ومدراء عموم المديريات بالتعاون وتسهيل مهام شركاء التنفيذ في الميدان والتي ستبدأ يوم 6 أكتوبر 2019 .

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وعلى صعيد آخر، اقام اللواء السابع حرس حدود، السبت، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، احتفالا بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

وهنأ قائد اللواء العميد خالد خرصان، في كلمته بهذه المناسبة، القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مؤكدا الوقوف خلف القيادة السياسية ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية.

والقى وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية ناجي مسيح كلمة هنأ من خلالها القيادة السياسية بهذه المناسبة الوطنية..محياً الأحرار والأبطال الذين يخوضون معركة الدفاع عن الجمهورية و انهاء الاستبداد والفوارق بين الطبقات.