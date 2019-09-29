محافظ أبين يعزي في رحيل المحافظ الأسبق للمحافظة "الجنيدي"

الأحد 29 سبتمبر 2019

محافظ ابين

كتب الخليج 365

بعث محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم برقية عزاء ومواساة لأسرة محافظ ابين الاسبق الجنيدي والذي لاقى ربه في منطقته منطقة امصلب بمحافظة شبوة أمس .



و تقلد منصب محافظ ابين لعامي 77م، 78م في مرحلتة بناء الدولة والتي تعد من المراحل الهامة في تاريخ الجمهورية قبل الوحدة.

وعدد المحافظ مناقب الفقيد ودوره النضالي والبطولي في مقاومة الاحتلال البريطاني حتى تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في 30 نوفمبر 67م.

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كما اجرى الرئيس علي ناصر محمد، بعد ظهر هذا اليوم اتصالا هاتفيا بالسيد شيخ عبدالله محمد الجنيدي، نجل فقيد الوطن والشعب السيد عبدالله محمد الجنيدي الذي وافته المنية يوم أمس في مسقط رأسه بمحافظة شبوة.

واشاد الرئيس بمناقب الفقيد ودوره الوطني في الدفاع عن الثورة والدولة فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وكان الرئيس قد تعرف على الفقيد في ثمود عندما كان ظابطا في القوات المسلحة و بعد ذلك مامورا في جزيرة سقطرى ومن ثم محافظا لمحافظة أبين عام 1977م حيث كان يتمتع بحب واحترام المواطنين في هذه المحافظة وغيرها .

وأشار الرئيس إلى مرافقته له وللرئيس سالمين عندما انطلقت السيارة بهم من دار الضيافة بالسمة بزنجبار في طريقهم إلى شقرة لحضور المناورة العسكرية الكبرى التي شاركت فيها كل اصناف القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والتي نالت إعجاب الحاضرين والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة الذين حضروا هذه المناورة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وأنا إليه راجعون.