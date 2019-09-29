الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تواصل جلسات اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر

الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - عدن

واصلت الهيئة الإدارية في الجمعية الوطنية لليوم الثاني على التوالي جلسات اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، عضو هيئة الرئاسة وبحضور الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ونوابهم.



وفي مستهل جلسة اليوم شكر رئيس الجمعية وباسم الهيئة الإدارية، كل القوات المرابطة في مواقع الشرف بالجبهات في كل المحافظات الجنوبية على مواقفهم الصلبة والشجاعة.

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كما قدم اللواء بن بريك الشكر لبعض أعضاء الجمعية الوطنية على دورهم في مساندة القوات المرابطة في الجبهات، مطمئنا الجميع بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وفي استتباب تام، وأن الشعب الجنوبي لن يتنازل عن قضيته الأساسية والمحورية وسيدافع عنها إلى أن يتم استعادة دولته الجنوبية في حدود ما قبل عام 1990م.

وجرى في الاجتماع مناقشة المواضيع والتقارير المدرجة في جدول الاجتماع وهي المحظر السابق وتقرير السكرتارية بين اجتماعي الهيئة الإدارية، وكذا تقرير زيارة فريق الهيئة الإدارية إلى محافظة أبين.

وقد تم في الاجتماع تشكيل لجنة لإعادة صياغة القرارات والتوصيات التي ستتمخض عن اجتماع الهيئة برئاسة الأخ نصر هرهرة مقرر الجمعية، على أن يتم تواصل الهيئة اجتماعها يوم غد.