شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. الجهة المتورطة في قتل ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ تفضح نفسها وتعلن تنفيذ الجريمة قبل أن تعرف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، السبت، تفاصيل جديدة عن خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن أول المغردين الذين سربوا خبر “القتل” هي حسابات مقربة من الإمارات جداً.

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، اول المغردين الذين سربوا خبر مقتل #عبدالعزيز_الفغم هي حسابات مقربه من الامارات جدا” من امثال (مجموعة نايف بن خالد وبن عويد).!

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وتابع :” تسريب القصة بهذه السرعة، اضع عليها 1000 علامة ؟؟؟، وكأن هناك طرف يريد ان يوجه الرأي العام بأتجاه محدد هو يريده..!! وكأنه لا يريدك ان تفكر باتجاه آخر..؟؟”.

وتساءل “بوغانم”، هل يعقل ان يقوم بن سلمان بتصفية #عبدالعزيز_الفغم مع قرب ذكرى وفاة خاشقجي..؟؟ الا..ترون بأن هناك من يريد ان يحشر بن سلمان في زاويه اكثر..؟؟ خاصة بعد لقاء عادل جبير المرتبك البارحة ولقاء بن سلمان اليوم..؟؟

وأضاف :” اتبعوا.. اول من سرب خبر وفاته ستعرفون بأن الطباخ يطبخ على بن سلمان “.

واللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أُعلن فجر الأحد عن مقتله “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية التي شكك فيها كثيرون-

وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم.

وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.