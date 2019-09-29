ورد الان .. تفاصيل سرية عن محاولة المخابرات القطرية اغتيال محمد على بعد فشل المظاهرات في مصر(تفاصيل...

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عدن - ياسمين التهامي - رصدت قناة مباشر قطر، كواليس هجوم المخابرات القطرية على الهارب محمد على في إسبانيا، بعد فشل دعوته للتظاهر في مصر، بهدف إحداث الفوضى وتدمير الدولة. Advertisements

وعلى الرغم من محاولات قناة الجزيرة المتكررة، بعرض صورة غير حقيقية للمشاهدين، عبر إذاعة فيديوهات مفبركة للتأكيد على وجود مظاهرات بها الملايين في الشوارع المصرية، إلا أن المصريين صفعوا تلك القناة الممولة وغيرها من قنوات الإخوانية الإرهابية بتجاهل دعواتهم تماما، والنزول للاحتفال لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في الشوارع.

وعلى الرغم من السيناريو الخبيث لقنوات الإخوان والجزيرة القطرية في الأيام الماضية، إلا أن هناك سناريو تم وراء الكواليس وعلى مسافة 7800 كيلو متر من الدوحة وتحديدا في مدينة برشلونة، حيث كان يجلس المقاول الهارب محمد على، وطارق الضابط بجهاز المخابرات القطرية، وعدد من المسؤولين بالسفارة القطرية، لمتابعة مجريات الأمور وتطورات الأوضاع في مصر.

ويقول تقرير القناة القطرية، إن أحد المصادر التى ترفض الكشف عن هويته حفاظا على سلامته وهو أحد شهود العيان على ذلك اللاجتماع إن بعد فشل التظاهرات في مصر نشبت مشادة كلامة حادة بين محمد على والضابط طارق، حيث وجه الأخير اتهامات للمقاول الهارب بالتقصير في الحشد للمظاهرات، وتطورت المشادة بينهما بشكل أكبر.

وقال محمد على للضابط طارق: "أنت ومن معك لم تتمكنوا من تهيئة الأوضاع على الأرض، مؤكدا أنه لم يعد يتمتع بالتأثير ولم تعد له قيمة في الحشد الجماهيرى، وانصرف هو والفريق المرافق له وتركوا محمد على بمنزله، حيث مقر الاجتماع بينه وبين المخابرات القطرية.

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