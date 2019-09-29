شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفاجى الجميع ويتخذ اول قرار عسكري بخصوص مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولم يتسن التأكد من صحة الأنباء المتداولة عبر موقع ”تويتر“ حتى هذه اللحظة.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.