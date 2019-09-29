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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..صدور 4 قرارات جمهورية قبل قليل تطيح بهذا الوزير المثير للجدل وإحالة السفير اليمني في مصر للتحقيق بسبب عمله الفاضح والمحرم شرعا ( صورة )

في تجاوز واضح لصلاحياته، اصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك عدد من القرارات الجمهورية التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية في اصدارها ولا يحق لأي جهة اخري اصدار مثل هذه القرارات الجمهورية.

وبحسب مصادر مطلعة اصدر الدكتور معين عبدالملك قرارات جمهورية مخالفة للدستور ومتجاوزا لصلاحيات الرئيس حيث اصدر قرارات منها إقالة وزير المياة العزي شريم وإحالة صلاحياته إلى وكيل الوازرة ابن منطقة رئيس الوزراء والقرار الآخر احالة السفير اليمني في القاهرة الدكتور محمد مآرم لتحقيق بإلاضافة إلى سعي رئيس الوزراء المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك الذي أوقفها ورفضها فخامة الرئيس في آخر اللحظات.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار يوم امس قضى بتعيين عمار العولقي رئيس هيئة حماية البيئة في الوقت الذي اصدر فخامة الرئيس قراراً جمهورية بتعيين الدكتور عبدالقادر الخراز.

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وكانت سغارتنا في مصر قد صدمت كافة اليمنيين بعمل فاضح ومحرم شرعا تمثل بالسرقة والخداع والاحتيال وتحميل وزارة التعليم العالي انها هي السبب

حيث قامت باسقاط اسماء طلاب من اوئل الجمهورية حصلوا على منح دراسية بحسب الكشف الذي ارسلته الوزارة .

الا ان السفارة غيرت الكشوفات ووضعت مكانهم ابناء الديبلوماسيين في السفارة رغم ان رواتبهم العالية تمكنهم من تعليم اولادهم في ارقى الجامعات سواء في الجامعات المصرية او جامعات اخرى خاصة وان مرتباتهم عالية وبالعملة الصعبة .