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عدن - ياسمين التهامي - خلفًا لعبدالعزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولم يتسن لـنا، التأكد من صحة الأنباء المتداولة عبر موقع ”تويتر“ حتى هذه اللحظة.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.