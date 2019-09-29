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عدن - ياسمين التهامي - ماذا قال والد ممدوح مشعل العلي قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان؟
نشر عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور مشعل آل علي، الذي يقال إنه والد قاتل حارس العاهل السعودي، الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نعى فيها القتيل.
وفي وقت سابق اليوم قالت شرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء عبدالعزيز الفغم قتله صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف نشب بينهما، في منزل أحد أصدقائه بمدينة جدة.
وقبل ساعات من انتشار خبر حادثة القتل قال مشعل ممدوح آل علي، عبر حسابه على تويتر: ”بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله.. نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام“.
وأضاف بعد بنحو ساعتين: ”مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا”.
وتابع عضو مجلس الشورى السعودي السابق: ”عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادة الحرس الملكي وأسرته ..بنيه وذوية والشعب السعودي“.
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