الاكثر مشاهدة - عــاجل : الحوثي يفجر قبل قليل فضيحة عسكرية مدوية للسعودية وينشر هذه التسجيلات ..شاهد ما ورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : الحوثي يفجر قبل قليل فضيحة عسكرية مدوية للسعودية وينشر هذه التسجيلات ..شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، تفاصيل عملية عسكرية قالت أنها نفذتهافي منطقة نجران السعودية. ويعتقد ان العملية تمت قبل شهر ونصف وتحديدا بمنطقة كتاف الواقعة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. ​​ ​ Advertisements ​​ ​​​​​​​ وبحسب المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء فان عدد الاسرى بلغ أكثر من 2000 أسير. واظهرت تسجيلات مرئية عرضها الحوثيون استسلام عدد كبير من القوات الأخرى، مع فرار وقتل عدد آخر منهم. وعرضت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، اعترافات لبعض الأفراد قالوا أنهم جنود سعوديين، فيما آخرين يمنيين وهم مستسلمين لعناصر المليشيا بعد قطع الإمداد عنهم. كما أظهرت بعض المقاطع المصورة وزير الدفاع في حكومة الحوثي غير المعترف بها، وهو يقود أحد العربات التابعة للجيش السعودي، فيما ظهرت عدد من المدرعات وهي معطبة وتخترق والبعض تم الاستيلاء عليها.

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