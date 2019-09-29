الاكثر مشاهدة - شاهد : الملائكة تحرس أمريكا وأفريقيا .. ودولة عربية يحرسها الله .. واعظ يخرج عن نطاق الخدمة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الملائكة تحرس أمريكا وأفريقيا .. ودولة عربية يحرسها الله .. واعظ يخرج عن نطاق الخدمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل المختلفة، اليوم السبت، مقطع فيديو لواعظ مصري زعم أن هناك حماية إلهية خاصة بمصر.

ووفقًا للمقطع المصور المتداول؛ يظهر الواعظ المصري وهو يخطب ذاكرًا قصة قال أنها وردت في الأثر عن سيدنا نوح – عليه السلام -؛ بحسب زعمه.

​​

​

Advertisements

​​

​​​​​​​

ويقول الواعظ المصري: “سيدنا نوح وهو في السفينة كان يسأل سيدنا جبريل.. ما هذه؟ فيجيبه سيدنا جبريل: هذه أمريكا، ومن هؤلاء؟ يرد عليه: ملائكة يحرسونها”.

وتابع قائلاً على لسان سيدنا نوح – عليه السلام -: “ماهذه؟.. هذه استراليا؟.. وما هؤلاء؟.. ملائكة يحرسونها، وما هذه؟.. هذه إفريقيا.. وما هؤلاء؟.. ملائكة يحرسونها”.

ويستطرد قائلاً: “وعند بلد سئل جبريل ما هذه؟.. قال: هذه هي مصر.. فقال سيدنا نوح: لا أرى أحد يحرسها، قال: يحرسها الله!”.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أصدرت قرار بوقف كل من يلقي خطبة أو دروس دينية بالمساجد دون موافقة منها، وتعريضه لغرامة مالية والحبس.