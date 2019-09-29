شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. الطباخ يطبخ على بن سلمان وهذة هي الدولة المتورطه بالعملية ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. الطباخ يطبخ على بن سلمان وهذة هي الدولة المتورطه بالعملية !

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، السبت، تفاصيل جديدة عن خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن أول المغردين الذين سربوا خبر “القتل” هي حسابات مقربة من الإمارات جداً. وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، اول المغردين الذين سربوا خبر مقتل #عبدالعزيز_الفغم هي حسابات مقربه من الامارات جدا” من امثال (مجموعة نايف بن خالد وبن عويد).! ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. الطباخ يطبخ على بن سلمان وهذة هي الدولة المتورطه بالعملية ! • عـــــاجـــــل : هذة الدولة تقف وراء مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان وليس صديقه .. مفاجأة جديدة تربك الشارع السعودي • عـــــاجـــــل : مقتل اللواء "عبدالعزيز الفغم" الحارس الشخصي للملك سلمان .. شاهد تفاصيل وصور عملية الاقتحام التي حدثت يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض • عاجـــل : التفاصيل الكاملة لمقتل حارس الملك سلمان في مدينة جدة السعودية .. تعرف على اسم القاتل والسبب الحقيقي لارتكابه الجريمة ..(اخر التطورات الطارئة) • عـــــاجـــــل : صحيفة الشرق الاوسط تقطع الشك باليقين وتنشر الان تفاصيل طارئة ومفاجئات جديدة حول مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان Advertisements • عاجـــل : شاهد اول صورة للحارس الشخصي للملك سلمان "اللواء #عبدالعزيز_الفغم بعد مقتله • عاجـــل : شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. صورة مباشرة الان واخر التفاصيل الطارئة -------------------------------------

وتابع :” تسريب القصة بهذه السرعة، اضع عليها 1000 علامة ؟؟؟، وكأن هناك طرف يريد ان يوجه الرأي العام بأتجاه محدد هو يريده..!! وكأنه لا يريدك ان تفكر باتجاه آخر..؟؟”. وتساءل “بوغانم”، هل يعقل ان يقوم بن سلمان بتصفية #عبدالعزيز_الفغم مع قرب ذكرى وفاة خاشقجي..؟؟ الا..ترون بأن هناك من يريد ان يحشر بن سلمان في زاويه اكثر..؟؟ خاصة بعد لقاء عادل جبير المرتبك البارحة ولقاء بن سلمان اليوم..؟؟ وأضاف :” اتبعوا.. اول من سرب خبر وفاته ستعرفون بأن الطباخ يطبخ على بن سلمان “. واللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أُعلن فجر الأحد عن مقتله “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية التي شكك فيها كثيرون- وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم. وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”. وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. الطباخ يطبخ على بن سلمان وهذة هي الدولة المتورطه بالعملية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.