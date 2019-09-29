شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل #عبدالعزيز_الفغم .. ”تركي بن عبدالعزيز” يتعرض لإطلاق نار كثيف وسقوط جرحى من قوات الأمن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي.

واضاف المصدر : أثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وتابع المصدر : عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

2 - مقتل اللواء/ عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل.

4- اصابة 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قِبَل الجاني.

وتابع المصدر : قد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة، والجهات المختصة تُواصل تحقيقاتها في هذه القضية.

وقد عُرف اللواء عبد العزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان وحمايته في كثير من المواقف.

يذكر أن الفغم كان أيضا حارسا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

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