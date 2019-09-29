شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. الجهة المتورطة في قتل عبدالعزيز الفغم تفضح نفسها وتعلن تنفيذ الجريمة قبل أن تعرف الشرطة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، السبت، تفاصيل جديدة عن خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن أول المغردين الذين سربوا خبر “القتل” هي حسابات مقربة من الإمارات جداً.

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، اول المغردين الذين سربوا خبر مقتل #عبدالعزيز_الفغم هي حسابات مقربه من الامارات جدا” من امثال (مجموعة نايف بن خالد وبن عويد).!

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وتابع :” تسريب القصة بهذه السرعة، اضع عليها 1000 علامة ؟؟؟، وكأن هناك طرف يريد ان يوجه الرأي العام بأتجاه محدد هو يريده..!! وكأنه لا يريدك ان تفكر باتجاه آخر..؟؟”.

وتساءل “بوغانم”، هل يعقل ان يقوم بن سلمان بتصفية #عبدالعزيز_الفغم مع قرب ذكرى وفاة خاشقجي..؟؟ الا..ترون بأن هناك من يريد ان يحشر بن سلمان في زاويه اكثر..؟؟ خاصة بعد لقاء عادل جبير المرتبك البارحة ولقاء بن سلمان اليوم..؟؟

وأضاف :” اتبعوا.. اول من سرب خبر وفاته ستعرفون بأن الطباخ يطبخ على بن سلمان “.

واللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أُعلن فجر الأحد عن مقتله “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية التي شكك فيها كثيرون-