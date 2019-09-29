"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

الأحد 29 سبتمبر 2019 طيران اليمنية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019م. كالتالي:

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله 605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا . رقم الرحله :644. خط الرحله : سيئون- عمان. Advertisements الاقلاع : 1645 مساء الوصول: 2030 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1900 مساء.

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