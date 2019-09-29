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مكتب رياضة المهرة يناقشان الترتيبات لإقامة  بطولة تنشيطية للأندية

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المهرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

مكتب رياضة المهرة يناقشان الترتيبات لإقامة  بطولة تنشيطية للأندية

كتب

المهرة - الخليج 365

ناقش نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة عادل  رزق خودم مع  رؤساء ومندوبي الأندية والفرق الترتيبات  لإقامة بطولة تنشيطية للأندية بحضور رئيس  اتحاد كرة القدم بالمحافظة لثنين عمر سويلم على أن تتبنى البطولة وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.

 

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وتحدث  خودم مرحباً بالحضور وشكر رؤساء ومندوبي الأندية الرياضية على تلبيتهم للدعوه وتطرق في كلمته إلى شرح تفصيلي عن الدوري الرياضي التنشيطي وآلية اختيار الاندية المشاركة في الدوري.

 

وخرج الإجتماع بضرورة التنسيق  وترتيب موضوع النقل والمواصلات للأندية المشاركة في الدوري وسيتم عقد إجتماع غدا لإجراء القرعة لأختيار الاندية المشاركة في الدوري.

 

حضر الإجتماع رئيس لجنة الحكام بأتحاد كرة القدم بالمهرة مبروك جمعان نصيب.

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