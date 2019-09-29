مكتب رياضة المهرة يناقشان الترتيبات لإقامة  بطولة تنشيطية للأندية

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الأحد 29 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
ناقش نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة عادل رزق خودم مع رؤساء ومندوبي الأندية والفرق الرياضية الترتيبات لإقامة بطولة تنشيطية للأندية بحضور رئيس اتحاد كرة القدم بالمحافظة لثنين عمر سويلم على أن تتبنى البطولة وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.
وتحدث خودم مرحباً بالحضور وشكر رؤساء ومندوبي الأندية الرياضية على تلبيتهم للدعوه وتطرق في كلمته إلى شرح تفصيلي عن الدوري الرياضي التنشيطي وآلية اختيار الاندية المشاركة في الدوري.
وخرج الإجتماع بضرورة التنسيق وترتيب موضوع النقل والمواصلات للأندية المشاركة في الدوري وسيتم عقد إجتماع غدا لإجراء القرعة لأختيار الاندية المشاركة في الدوري.
حضر الإجتماع رئيس لجنة الحكام بأتحاد كرة القدم بالمهرة مبروك جمعان نصيب.
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