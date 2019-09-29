المهرة.. "فينا خير" بسيحوت يُقيم الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان

الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

أقامَ الفريق التطوعي لمؤسسة فينا خير بمديرية سيحوت الحملةالتوعويةلمكافحة مرض السرطان بمدرسة بن حجلة للتعليم الأساسي بدرفات ويأتي ذلك ضمن برنامج المؤسسةفي مدارس مديرية سيحوت حيث انطلقت الحملةمن تاريخ 19سبتمبر بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي ومن ثم ثانوية أروى للبنات وحيث تنتهي هذه الحملة نهاية شهر أكتوبر.



ووفق متابعة "الخليج 365"، قدمتَ مدرسَه بن حجلة صباح يوم الاحدَ ٢٠١٩/٩/٢٩ إذاعه مدرسيّه توعويه ضمت معلومات عامة لمرض السرطان حيث قدم خلالها الشباب مسرحيهَ لمرض السرطَان وبعض المعلومات والارشادات لحمايه انفسناَ من هذا المرض وطرق الوقاية من هذا المرض نظراً لإنتشار هذا المرض الخبيث خلال السنوات الأخيرة في أغلب مديريات المحافظة المهرة ولذلك أتت هذه الحملة التوعوية في كآفة مديريات المحافظة ضمن برنامج المؤسسة الذي بدأ من تاريخ 19سبتمبر حتى نهاية مطلع شهر أكتوبر..

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وشكرت إدارة مدرسة بن حجلة للتعليم الأساسي مؤسسة فينا خير بسيحوت على إقامة هذه الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان الخبيث في جميع مدراس مديرية سيحوت ضمن البرنامج المُعد من قبل المؤسسة.

حيث حضرالفعالية أعضاءالفريق التطوعي لمؤسسة فينامديريةسيحوت وإدراة ومُعلمي مدرسة بن حجلة للتعليم الأساسي بدرفات.

علماً بأن الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان سوف تنفد غداً الأثنين بمدرسة الشهداء، للتعليم الأساسي بنين ضمن البرنامج المُعد من قبل المؤسسة في مدارس مديرية سيحوت.