تصاعد الرفض الشعبي لقرار الميسري بإغلاق مصلحة الجوازات في عدن .. فيديو

الأحد 29 سبتمبر 2019

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كتب الخليج 365 - أيمن بجاش

أعلنت 25 منظمة عاملة في العاصمة عدن، تضامنها الكامل مع الجرحى وأصحاب الأمراض المستعصية، وذلك خلال التظاهرة التي نفذها عدد من الجرحى اليوم الأحد، أمام مصلحة الهجرة والجوازات في مديرية صيرة .



جاء ذلك على قرار نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد أحمد الميسري، بإغلاق مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، على خلفية سيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي على المدينة عقب طرد العناصر الإخوانية منتصف أغسطس الماضي .

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وأعربت المنظمات، عن إسفها لقيام الحكومة بإستخدام الجرحى كورقة ضغط وإبتزاز سياسي سافر .. مؤكدة أن ذلك مخالف لكل المواثيق الدولية الراعية لتلك الحقوق ومخالفة حتى للدستور اليمني الذي كفل حق المواطنة .

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي، بسرعة إنقاذ الجرحى وأصحاب الامراض المستعصية بإعطاء أوامره النافذة بسرعة إعادة فتح إستصدار جوازات السفر ليتمكن الجرحى من السفر للعلاج قبل تدهور أوضاعهم .

وناشدت المنظمات دول التحالف العربي بضرورة إيجاد حل عاجل وبصفة إستثنائية ليتمكن جرحى الحرب من السفر بأسرع وقت ممكن .