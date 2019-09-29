وكيل أول حضرموت يدشن حملة التحصين ضد الكزاز في مدارس الساحل

الأحد 29 سبتمبر 2019

حملة التحصين ضد الكزاز في مدارس الساحل

كتب الخليج 365

دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم بمدرسة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة المكلا حملة التحصين ضد الكزاز والكزاز الوليدي (التيتانوس) في المدارس والمرافق الصحية والمواقع المؤقتة في مديريات ساحل حضرموت.



وخلال التدشين ، أشاد وكيل أول حضرموت بمستوى الإعداد والتحضير لتنفيذ الحملة .. حاثا جميع المواطنين للتعاون مع الفرق الميدانية للتحصين الثابتة والمتحركة , واستشعار أهمية التحصين ضد مرض الكزاز خاصة للنساء من سن 15 وحتى سن 49 لحمايتهن من هذا الداء , بوصفه من الأمراض القاتلة.

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ودعا الشيخ بن حبريش المشرفين على الحملة إلى أهمية الحرص في الوصول إلى جميع المناطق بالمديريات والعمل على رفع التوعية المجتمعية وخصوصًا بين النساء بمخاطر الكزاز وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه ,مما يسهم في إنجاح الحملة , والدفع بالنساء المستهدفات لحصولهن على اللقاحات اللازمة لوقايتهن من مرض الكزاز الوليدي.

بدوره أشار المدير العام لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور رياض حبور الجريري إلى أن الحملة التي تنفيذ على فترتين صباحية ومسائية تستهدف 130 ألف و313 من النساء في 12 مديرية , موضحًا بأن الحملة التي تستمر حتى 5 أكتوبر القادم ينفذها 206 فريقًا متحركًا و 15 فريقًا ثابتًا تضم 550 عاملًا صحيًا ومشرفًاً.

وبيّن الدكتور الجريري أن الاستعدادات للحملة بدأت مبكرًا حيث تم تزويد كل الفرق الثابتة والمتحركة بالمعدات والأمصال اللازمة، داعيًا مكتب التربية والتعليم إلى التعاون في إنجاح الحملة بما يسهم في الحفاظ على صحة النساء في جميع الفئات العمرية المستهدفة وبالتالي وقايتهن وأطفالهن من هذا المرض.