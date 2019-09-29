إيران ترفع مستوي التأهب لمواجهة الهجمات السيبرانية المحتملة 

الأحد 29 سبتمبر 2019

يجن نامدار زنغنه

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن "بيجن نامدار زنغنه" وزير النفط الإيراني، عن إصداره تعليمات لرفع مستوى التأهب ضد الهجمات السيبرانية والعسكرية التي قد تستهدف قطاع الصناعات النفطية في البلاد.

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وأوضح زنغنه في تصريحات له، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأمن والدفاع المدني القومي، أن العقوبات الأمريكية تستهدف قطاع النفط في بلاده.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط يُشكّل المصدر الأساسي للاقتصاد والقوة في بلاده، مشدّداً على أن "الحرب الاقتصادية للعدو" تستهدف مقدراتنا النفطية.

وأكّد زنغنه على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الإدارية والتقنية والعملياتية لحماية المنشآت النفطية في إيران.