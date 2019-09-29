الأحد 29 سبتمبر 2019 الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد كتب الخليج 365 أجرى الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد، بعد ظهر هذا اليوم اتصالا هاتفيا بالسيد شيخ عبدالله محمد الجنيدي، نجل فقيد الوطن والشعب السيد عبدالله محمد الجنيدي الذي وافته المنية يوم أمس في مسقط رأسه بمحافظة شبوة.

واشاد بمناقب الفقيد ودوره الوطني في الدفاع عن الثورة والدولة فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. Advertisements وأشارإلى مرافقته له وللرئيس سالمين عندما انطلقت السيارة بهم من دار الضيافة بالسمة بزنجبار في طريقهم إلى شقرة لحضور المناورة العسكرية الكبرى التي شاركت فيها كل اصناف القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والتي نالت إعجاب الحاضرين والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة الذين حضروا هذه المناورة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وأنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي ناصر محمد يعزي بوفاة عبدالله الجنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.