علي ناصر محمد يعزي بوفاة عبدالله الجنيدي

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الأحد 29 سبتمبر 2019
الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد
كتب
الخليج 365
أجرى الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد، بعد ظهر هذا اليوم اتصالا هاتفيا بالسيد شيخ عبدالله محمد الجنيدي، نجل فقيد الوطن والشعب السيد عبدالله محمد الجنيدي الذي وافته المنية يوم أمس في مسقط رأسه بمحافظة شبوة.
واشاد بمناقب الفقيد ودوره الوطني في الدفاع عن الثورة والدولة فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وأشارإلى مرافقته له وللرئيس سالمين عندما انطلقت السيارة بهم من دار الضيافة بالسمة بزنجبار في طريقهم إلى شقرة لحضور المناورة العسكرية الكبرى التي شاركت فيها كل اصناف القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والتي نالت إعجاب الحاضرين والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة الذين حضروا هذه المناورة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وأنا إليه راجعون.
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