شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : مجتهد يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن المكان الحقيقي لإغتيال الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المغرد المعروف مجتهد بعض تفاصيل إغتيال الحارس الشخصي من مصادره المعتمدة من الداخل والتي تنفي الرواية الرسمية التي تم تداولها، وهو مقتله إثر خلالف شخصي في منزل صديق له.

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حيث قال مجتهد حسب المعلومات التي ترده تباعا من داخل قصور الحكم، حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “- الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق – ابن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا – ابن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده… نوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقا بإذن الله”

و أضاف في تغريدة ثانية عن الشخص الذي نشر الرواية شبه الرسمية قبل حتى نشرها من الجهات الرسمية حيث قال ما نصه: “س:

– من يكون العويد حتى يعرف تفاصيل لم تنشرها أي جهة مسؤولة؟ – من أعطاه حق نشر هذه المعلومة سواء كانت صحيحة أو كاذبة؟ – هل للدولة قيمة إن كانت الأخبار الحساسة تعلن في حسابات تويتر غير رسمية؟ ج: نشر هذه المعلومة في هذا الحساب جزء من ترتيب قتل الفغم والتفاصيل لاحقا بإذن الله

بينما قال الدكتور حزام الحزام أن سبب إغتياله لأنه مخلص جدا للملك وحجرة العثرة في وصول بن سلمان للحكم ، حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “#عبدالعزيز_الفغم رجل مخلص جداً في عملة ،، السبب الحقيقي انه كان حجر عثره في انتزاع بن سلمان الحكم من والده .. والتعذر بحالة والده الصحيه .. فدبر له مكيده شيطانية .. قضت على حياته .. رحمه الله وغفر له”

بينما قال سلطان العبدلي الناشط و المحلل السياسي: “بإختصار : إما لأنه سرب أو أدخل أحدا للملك أو كان #مبس كان ينتوي عمل اغتبال او شي لوالده. أوأنه أبلغ الملك بشيئ يخشاه #مبس المهم أن حكاقات هالورع الداشر ستورد البلد المهالك عمد أن القادم سيئ ورعيب. ودمه في رقبة #مبس #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى #مقتل_جمال_خاشقجي“

وكشفت شرطة مكة فورا عن اسم القاتل خلال ساعات من عملية القتل، وقالت إنه ممدوح بن مشعل ممدوح ال علي ، ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل ال علي.