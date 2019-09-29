شكرا لقرائتكم خبر عن إعتقال صحفي جنوبي في صنعاء .. أسم + تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعتقال صحفي جنوبي في صنعاء .. أسم + تفاصيل 2019/09/29 الساعة 05:57 مساءً (متابعات جهينة) اعتقلت مليشيا الحوثي صحفيا جنوبيا في صنعاءواقتادته إلى سجن البحث الجنائي .

وأفادت مصادر" إن مليشيا الحوثي اعتقلت صحفيا جنوبيا يدعى "عدنان حمزة الهاشمي " وأودعته سجن البحث الجنائي .

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي لم تبدي أي أسباب لاعتقال الصحفي الجنوبي الذي يقطن في صنعاء .

وأشارت إلى أن عدنان حمزة كان يعمل في إحدى الصحف في صنعاء، وظل فيها خلال فترة الحرب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال صحفي جنوبي في صنعاء .. أسم + تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.