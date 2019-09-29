ماذا قال "هاني مسهور" حول كلمة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

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الأحد 29 سبتمبر 2019
هاني مسهور
كتب
عدن - الخليج 365
هاجم الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الأحد، كلمة وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - لم يأتي وزير خارجية اليمن السنحاني بشيء جديد أو مختلف فالجحود والنكران الذي جاء في كلمته تجاه الإمارات ستلحقها السعودية عندما يكتمل انتقال الشرعية المهترئة لمحور قطر وتركيا".
وتابع "بعد خطاب اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة على السعودية أن تقرر أما استمرار حوار جدة أو اتخاذ قرارات أخرى حيال تجاوزات الحكومة اليمنية ومراهقتها الطائشة".
ومضى "التهدئة لا تبدو موجودة سواء في التحركات الميدانية أو الخطاب السياسي والاعلامي المحتقن".
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