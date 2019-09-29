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قصف حوثي بالدبابات صوب مواقع المشتركة جنوب التحيتا بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

قصف حوثي بالدبابات صوب مواقع المشتركة جنوب التحيتا بالحديدة

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الحديدة - الخليج 365

استهدفت المليشيات نهار اليوم الأحد مواقع قوات القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

ويأتي هذا في سياق الإنتهاكات والخروقات المستمرة وضمن التصعيد اليومي للمليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن.

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وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا بقذائف الدبابات بشكل عنيف ومكثف.

 

وإلى الشمال من مديرية التحيتا ذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومنها سلاح م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للتحيتا.

 

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، وتصعِّد على أكثر الجبهات وتدفع نحو القضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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