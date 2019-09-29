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الأحد 29 سبتمبر 2019
حزب الإصلاح
كتب
الخليج 365 - علي كامل:
أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأحد، بأن الإخوان يواصلون نكث العهود واعترضوا طريق قيادات كتائب أبي العباس.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن ميليشيات الاخوان لاتفي بوعودها وتفض الاتفاقات.
وفي التفاصيل، فإنه" بعد الاتفاق الذي جرى بين قيادة المحور ومستشارها سالم والقائد حمدي شكري الذي ينص على عدم المساس او التقطع لأفراد العقيد عادل الذبحاني،وسرى الاتفاق لمدة غير طويلة وقصيرة جدا ولم ولن يصبروا ابدا وفضوا جميع الاتفاقات ونكثوا العهود والمواثيق".
ووبينت انه وفي صباح امس تعود تلك الاساليب الاستفزازية الميليشاوية الاجرامية بحادثة مطاردة وقطع الطريق التي طالت، مدير المالية لكتائب ابو العباس (وسام الحصبري) وايضا مدير شؤون الافراد (اسامة المزهدي) ومرافقيهم في منطقة حبيل سلمان من قبل أفراد ينتمون للواء 22 ميكا.
وذكرت المصادر أن كهذه الافعال الغير مبررة غير أنها تدعو الى الاقتتال الداخلي بحماقة عمياء وعنجهية اقصائية ستجر تعز الى حقل الصراع مرة اخرى".
ودعت المصادر، من من يتغنون ليل نهار بأنهم الدولة وجيشها الوطني ان يكونوا كذلك، والحد من تصرفاتهم الغير مسؤولة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. الإخوان بتعز ينكثون العهود ويعترضون طريق قيادات كتائب أبي العباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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