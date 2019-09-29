ندوة بمأرب تحت عنوان "اليمن بين انقلاب الحوثي والتحالف مع الإخوان"

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الأحد 29 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365
نظمت الحملة الوطنية لاستعادة الدولة بالتعاون مع المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، ندوة سياسية تحت عنوان "اليمن بين انقلاب الحوثي والتحالف مع الإخوان".
وناقشت الندوة التي أقيمت في محافظة مأرب، جوانب مختلفة حول انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة في العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات وتحالفها مع الاخوام.
وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالخالق السمدة أوجه التشابه والهدف والتخادم بين الطرفين.
واستعرض السمدة من خلال ورقته تطابق الصفات والغايات والممارسات والوسائل بين انقلابي مليشيا الحوثي في صنعاء والإخوان، مبينا تلك تطابق تلك الصفات بأن كلاهما تخدما المشروع الايراني وتنفذ اجندته واطماعه التوسعية في الهيمنة على المنطقة.
وناقشت الورقة الثانية التي قدمها الباحث السياسي والخبير الاقتصادي الدكتور خالد المنصوب تداعيات وآثار انقلابي (الحوثي والاخوان) على الدولة والمجتمع والاقتصاد.
وتناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمها الصحفي والباحث الأستاذ حسين الصوفي واحدية النضال والانتصار على الإمامة والاستعمار في ثورتي سبتمبر وأكتوبر.
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