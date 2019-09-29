بالصور.. توديع لواء سوداني مشارك ضمن قوات التحالف واستقبال آخر 

الأحد 29 سبتمبر 2019

توديع لواء سوداني مشارك ضمن قوات التحالف

كتب حجة - الخليج 365

أقامت المنطقة الخامسة أمس السبت حفل تكريم وتوديع اللواء الرابع حزم، أحد ألوية القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن وأستقبال اللواء السادس حزم.



وفي كلمته نقل راعي الحفل اللواء الركن يحيى صلاح قائد المنطقة العسكرية الخامسة تحيات إبن اليمن البار المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركنعلي محسن صالح لكل الأبطال من قوات ألوية الحزم السودانية المشاركة في قوات التحالف وللشعب السوداني قيادة وحكومة وشعبا.

واشاد اللواء صلاح بدور القوات السودانية ممثلة بلواء الحزم الرابع في مساندة الجيش الوطني، قائلا لقد "ضحت القوات السودانية في اليمن بدمائها ، من أجل أن تظل اليمن صحيحة العقيدة عربية الهوية".

ورحب اللواء يحيى صلاح، بقوات اللواء السادس حزم في الجيش السوداني، والذي وصل للمشاركة في معركة الواجب و نصرة الشقيق معركة تحرير اليمن من عناصر المليشيا والتمرد التي تمثل اليد الإيرانية في المنطقة العربية

وأشاد اللواء صلاح بالدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز من مؤازة ودعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة وسائر المناطق والمحاور والجبهات.

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من جانبه أشاد قائد اللواء الرابع حزم العميد الركن/ محيى الدين سعيد، بمنتسبي المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح، وشجاعتهم، متوعدا الحوثيين بالاحتفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وفي سياق الحفل، أثنى اللواء الركن/ ماجد الحربي قائد قوة الواجب ٧٠ ٧٠ المشتركة ببطولات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة على ما يسطروه من ملا حم بطولية وما يقومون به من كفاح وجهد وعمل حتى تحقق بعد فضل الله وتوفيقه ما تحقق من تحرير وانتصار.

ويأتي حفل توديع اللواء الرابع حزم بعد إنتهاء فترة مشاركته التي استمرت قرابة العام، إلى جانب قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة ، على أن يحل محله لواء الحزم السادس.

وتخلل الحفل، عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، واختتم بتوزيع الدروع والهدايا وشهادات تكريم لقيادة وضباط ومنتسبي اللواء الرابع حزم السوداني من قبل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة.

حضر الحفل قائد اللواء السادس حزم السوداني

العميد الركن / بشير سعيد ، وقائد قوة سعود العميد الركن/ فهد المرخان، وقائد قوة الواجب 800 العميد الركن/ مختار المطيري ورئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن/عبده سليمان وعدد من قيادات وضباط المنطقة العسكرية الخامسة والقوات المشتركة.