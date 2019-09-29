شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل: شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجـل: شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. (صورة)

نشر ناشطون سعوديون صورة لقوات امنية تحاصر المنزل الذي قتل فيه الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز في حي الشاطئ بمدينة جدة

وقال الناشطون ان قوات امنية حاصرت منزل صديق اللواء عبدالعزيز الفغم في حي الشاطئ بمدينة جدة واشتبكت مع القاتل اثناء محاولته الهروب مما أدى إلى مقتله .

Advertisements

وكان حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم قد قتل في منزل صديق له يدعى فيصل السبتي على يد صديق اخر له .

وقالت وسائل اعلام سعودية ان الفغم حضر الى منزل صديقه (فيصل السبتي) ، فاقتحم جلستهم صديق اخر وحدث بينه وبين اللواء عبدالعزيز الفغم على مشكلة شخصية سابقه ، وتطور الموضوع واطلق الجاني النار وقتل اللواء (عبدالعزيز الفغم ) واصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل .