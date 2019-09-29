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عدن - ياسمين التهامي - عاجـل: شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. (صورة)
نشر ناشطون سعوديون صورة لقوات امنية تحاصر المنزل الذي قتل فيه الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز في حي الشاطئ بمدينة جدة
وقال الناشطون ان قوات امنية حاصرت منزل صديق اللواء عبدالعزيز الفغم في حي الشاطئ بمدينة جدة واشتبكت مع القاتل اثناء محاولته الهروب مما أدى إلى مقتله .
وكان حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم قد قتل في منزل صديق له يدعى فيصل السبتي على يد صديق اخر له .
وقالت وسائل اعلام سعودية ان الفغم حضر الى منزل صديقه (فيصل السبتي) ، فاقتحم جلستهم صديق اخر وحدث بينه وبين اللواء عبدالعزيز الفغم على مشكلة شخصية سابقه ، وتطور الموضوع واطلق الجاني النار وقتل اللواء (عبدالعزيز الفغم ) واصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل .
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